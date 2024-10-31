Представители Общественной палаты РФ посетили исправительные учреждения Подмосковья

В Можайской воспитательной колонии гости осмотрели территорию, посетили работающую при учреждении школу и пообщались с осужденными подростками. Воспитанницам разъяснили основные положения Федерального закона «О пробации в РФ», рассказали о видах пробации и ответили на вопросы девушек. Большинство из них были связаны с трудоустройством и получением образования.

В исправительной колонии №5 члены делегации провели беседу с осужденными женщинами и обсудили с ними участие в программе пробации. Институт пробации включает в себя совокупность мер поддержки осужденным, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также гости осмотрели территорию учреждения и посетили социально-реабилитационный центр «Аврора» и медчасть.

В завершение прошла встреча представителей палаты с руководителем ГУФСИН России по Подмосковью Александром Ветровым и сотрудниками УИС региона.

Для обеспечения комплексной реализации закона «О пробации в РФ» ГУФСИН заключило 11 соглашений о взаимодействии, в том числе с Правительством Подмосковья. В ближайшее время планируется заключить еще несколько соглашений с предпринимателями по вопросам трудоустройства осужденных после освобождения.

За три квартала года в исправительные учреждения Подмосковья обратились 27 осужденных, желающих принять участие в пробации. Для них разработали индивидуальные программы и помогли им с трудоустройством. В филиалы Уголовно-исполнительной инспекции обратились 230 человек. В отношении 120 осужденных пробация уже успешно завершена.