Представители Подмосковья отлично выступили на Международной Жаутыковской олимпиаде

Команда Московской области завоевала 30 медалей в рамках XX Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике. Об этом сообщили в региональном Минобразования.

Всего в олимпиаде приняли участие более семисот школьников из 16 стран мира, а всего было разыграно 344 медали. Подмосковье представляли 32 участника: 30 учеников из Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и двое из Лицея No 5 в Долгопрудном.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина отметила, что на счету Подмосковья 12 золотых медалей, 11 серебряных и 7 бронзовых. В общем медальном зачете команда Физтех-лицея заняла второе место.

Лучший результат олимпиады по информатике среди девочек показала Алена Иванова, а абсолютный результат по физике Даниил Гаврилов.