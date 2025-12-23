Представители Подмосковья стали лауреатами Всероссийского конкурса «Мама, почитай мне, а я нарисую»

В Бетховенском зале Государственного академического Большого театра России состоялась церемония награждения победителей Всероссийского семейного конкурса «Мама, почитай мне, а я нарисую». В фойе была организована выставка работ участников конкурса.

Церемония объединила свыше 350 участников со всей страны. В рамках церемонии награждения были отмечены лауреаты, в число которых вошли представители Подмосковья из Балашихи, Домодедово, Краснозаводска, Фрязино, Электростали, Зайцево, Дрезны, Химок, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Солнечногорска.

В ходе церемонии был отмечен значимый вклад регионов и глав муниципальных образований в популяризацию семейного чтения и семейных ценностей в контексте программы «Десятилетие Детства в России».

Конкурс продолжается и успешно реализуется третий год. Каждые три месяца инициируется новая тема. Подробная информация о нем представлена здесь.