Более 50 представителей Подмосковья стали участниками второго форум «Россия – время команд», который прошел в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В общей сложности его участниками стали свыше 1 тыс. управленцев и более 100 топовых экспертов со всей России, в том числе выпускница международного потока программы «Сенежа» «Женщина-лидер», амбассадор Союза женщин России Юлия Волгина. Они обсудили ключевые аспекты формирования и развития эффективных команд в современных условиях. К диалогу присоединились министр спорта России Михаил Дегтярев, министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков, генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и не только.

В рамках форума организовали круглые столы и 15 тематических площадок, лабораторию управленческих решений, коучинговые сессии.

«Энергия наших участников, их опыт и готовность к работе — это самый ценный капитал для развития наших городов и сел», — отметил Андрей Бетин.

Юлия Волгина поделилась, что ее особенно впечатлила деловая программа: панельная дискуссия с участием министров, несколько лекций по развитию команд.

На церемонии закрытия организаторы презентовали планы по изданию второго выпуска методического пособия «Книги команд». В нем соберут лучшие практики, рекомендации и инструменты от более чем 100 участников форума. Помимо этого, были подведены итоги премии «Призвание команд», которая служит инструментом выявления и признания лучших команд форума «Россия – время команд». Победителей определили в рамках пяти основных и одной специальной номинаций.

