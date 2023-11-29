Представители подмосковного Красногорска приняли участие в работе Всемирного русского народного собора.

Общество
пресс-служба администрации г.о Красногорск

Фото: [пресс-служба администрации г.о Красногорск]

В Москве прошел Всемирный Русский Народный Собор «Настоящее и будущее Русского мира».

Среди участников Пленарного заседания была делегация Красногорска во главе с главой округа Дмитрием Волковым. Как отметил руководитель муниципалитета, следующий год объявлен в России Годом семьи. И именно на этих непререкаемых ценностях, исконных традициях и суверенном мировоззрении будут строиться ориентиры, на которые, как отметил Владимир Путин, опирается сегодня Россия.

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