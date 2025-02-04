Представители профильных учебных заведений встретились со школьниками округа Пушкинский

В округе не первый год проходит ярмарка «Семь шагов к профессии». Проект позволяет школьникам определиться с выбором будущей профессии. Абитуриенты могут узнать, в каких вузах их обучат желаемой специальности. На ярмарке ребятам показывают, какими практическими навыками необходимо обладать для достижения карьерного роста в выбранной специальности. Они получают теоретические навыки, которые закрепляют во время профориентационных мастер-классов.

Одно из главных преимуществ проекта — живое общение. В нынешнем году мероприятие посетили представители более 20 учебных заведений среднего и высшего звена. Ребята могли задать любой интересующий их вопрос и получить на него развернутый ответ. В рамках проекта муниципалитет заключил более 30 социальных договоров как с предприятиями, так и учебными заведениями.

«Мы даем детям возможность почувствовать, попробовать рабочую среду, соотнести свои возможности мнение и понимание непосредственно с самими рабочим процессом», — рассказала замдиректора методического центра Г.о. Пушкинский Наталья Бикетова.

Учитывая высокий интерес школьников муниципалитета к инженерным профессиям, 15 марта на базе РГУТИС для родителей и детей состоится профориентационное мероприятие «Шаг к профессии». Участникам расскажут о правилах поступления 2025 года.