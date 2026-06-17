Представители промышленности Подмосковья внесли предложения в народную программу «Единой России»

Представители промышленности и крупных предприятий Подмосковья внесли предложения в новую народную программу «Единой России» на встрече с руководством города и регионального отделения партии, среди них — меры поддержки бизнеса, возобновление программы «Земля за 1 рубль» и улучшение транспортной доступности в городах. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов среди инициатив выделил возобновление действия программы «Земля за 1 рубль» для размещения импортозамещающего производства, а также введение мер поддержки для компаний, которые внедряют автоматизацию на производстве.

«Вектор по развитию этого направления задан Президентом страны. Наш профильный комитет (в Мособлдуме — Прим. ред.) вместе с Министерством инвестиций и промышленности Московской области проработает вопрос о возможности введения инвестиционного налогового вычета и льготы по налогу на имущество для таких организаций», — сообщил председатель Мособлдумы.

Участники встречи также выдвигали идеи по улучшению транспортной доступности внутри города, особенно между микрорайоном Керамик и Лыткаринской трассой. По этому участку предприятия получают сырье и везут готовую продукцию.

Помимо этого, была затронута тема развития предпринимательства в Балашихе. С 2021 года число субъектов малого и среднего предпринимательства там выросло на 20% (до 30 тыс.), было построено пять индустриальных парков и создано более 57 тыс. новых рабочих мест.

Брынцалов подчеркнул, что этому способствовали существующие меры поддержки бизнеса. Их получают и предприятия в Щелкове. Так, компания «Пластмасс Групп», крупнейший российский производитель полимеров, получила господдержку по программе «Земля за 1 рубль» под завод «Роникон».

За последние пять лет регион, несмотря на санкции, стал одним из лидеров экономического развития в России. По народной программе здесь внедрили различные меры поддержки производств, в том числе импортозамещающих.

Напомним, что партия собирает предложения в новую народную программу, оставить их можно, в том числе, на сайте естьрезультат.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.