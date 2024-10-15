Представители Щелковской больницы обсудят с жителями Фрязино медобслуживание

Жителей приглашают на встречу с представителями администрации Щелковской больницы. Встречу проведут 15 октября в конференц-зале обособленного подразделения им. М. В. Гольца во Фрязино.

Вопросы здравоохранения, предложения по улучшению работы больницы, медицинское обслуживание и другие темы обсудят с жителями на встрече с руководством Щелковского медучреждения. Помимо этого на мероприятии подведут итоги работы больницы за сентябрь текущего года, отметят основные достижения, успехи специалистов, проанализируют, что нужно подкорректировать в работе.

Для участия можно предварительно зарегистрироваться по ссылке с формой. Всех будут ждать во Фрязино по адресу улица Московская, дом 7, корпус 2, на первом этаже. Жителям организуют максимально удобное пространство и помогут вовлечься в обсуждение.