Представители волонтерского движения из Луховиц получили награды Росмолодежи

Волонтеры из городского округа Луховиц получили благодарственные письма Федерального агентства по делам молодежи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что наградами отмечены Влад Балашов, Никита Будкин и Максим Потапов за участие в общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Мероприятие состоялось в доме правительства Московской области, оно было приурочено к празднованию Дня молодежи.

«Ребята — большие молодцы. Они участвуют в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, помогают родным и близким военнослужащих. Но только этим их добрые дела не ограничиваются. Влад, Никита и Максим — постоянные участники благотворительных акций, мероприятий по озеленению округа и субботников», — рассказал директор молодежного центра «Юнимакс» Дмитрий Силаев, который возглавляет волонтерское движение в округе.

Ребята, которые получили награды, подчеркнули, что помогают людям не по указке, а от чистого сердца.