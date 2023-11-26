Представители загоревшегося завода в Челябинске назвали причину взрыва и пожара на предприятии

Вечером воскресенья, 26 ноября, на Челябинском тракторном заводе прогремел взрыв, после чего начался пожар. На место сразу были направлены медики и шесть пожарных машин. Спасатели до сих пор тушат огонь, а в окрестностях пропало электроснабжение.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в предприятии, причиной воспламенения стало короткое замыкание на трансформаторе.

«Возникло возгорание трансформаторной ГПП (главная понизительная подстанция), предварительная причина - короткое замыкание. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На месте сейчас работают 4 автоцистерны от МЧС и 2 автоцистерны Челябинского тракторного завода. Открытое горение к настоящему моменту ликвидировано. Как пояснили в пресс-службе ЧТЗ, с понедельника завод продолжит работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров больше 40 тысяч человек оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.