Предстоящей зимой на территории округа Пушкинский будет работать 21 каток

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов подписал постановление об организации катков в зимний сезон 2023–2024 года. В списке будущих точек притяжения активных жителей значится 21 каток.

Так, 8 катков будут расположены в городе Пушкино по следующим адресам:

— ул. 50 лет Комсомола, 26;

— мкр. Арманд, 5;

— мкр. Звягино, ул. Куйбышева, 5/3;

— мкр. Кудринка, ул. Спортивная, 3;

— Ярославское шоссе, 176;

— ул. Дзержинец, 23;

— мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 15;

— ул. Некрасова, ГПКиО.

Ответственными их за заливку значатся МБУ «ФСК „Пушкино“ и МАУК „Пушкинские парки“.

Три катка зальют в Ивантеевке по ул. Первомайская, 51, ул. Победы, д. 2 и Студенческий проезд, ГПКиО. Обслуживать катки будут специалисты МБУ ДО «СШ „Ивантеевка“,

МБУ ДО «СШ „Лидер“ и МАУК „Пушкинские парки“.

Два катка появятся в Красноармейске по ул. Академика Янгеля, 35 и ул. Дачная, 15. Ответственные за заливку льда

МБУ ДО «СШ „Красноармейск“.

По одному катку зальют в дп. Ашукино, рп. Лесной, рп. Правдинский, рп. Софрино и пос. Лесные Поляны. Еще два катка будут радовать жителей сп. Царевское.