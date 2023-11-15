Предстоящей зимой на территории округа Пушкинский будет работать 21 каток
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов подписал постановление об организации катков в зимний сезон 2023–2024 года. В списке будущих точек притяжения активных жителей значится 21 каток.
Так, 8 катков будут расположены в городе Пушкино по следующим адресам:
— ул. 50 лет Комсомола, 26;
— мкр. Арманд, 5;
— мкр. Звягино, ул. Куйбышева, 5/3;
— мкр. Кудринка, ул. Спортивная, 3;
— Ярославское шоссе, 176;
— ул. Дзержинец, 23;
— мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 15;
— ул. Некрасова, ГПКиО.
Ответственными их за заливку значатся МБУ «ФСК „Пушкино“ и МАУК „Пушкинские парки“.
Три катка зальют в Ивантеевке по ул. Первомайская, 51, ул. Победы, д. 2 и Студенческий проезд, ГПКиО. Обслуживать катки будут специалисты МБУ ДО «СШ „Ивантеевка“,
МБУ ДО «СШ „Лидер“ и МАУК „Пушкинские парки“.
Два катка появятся в Красноармейске по ул. Академика Янгеля, 35 и ул. Дачная, 15. Ответственные за заливку льда
МБУ ДО «СШ „Красноармейск“.
По одному катку зальют в дп. Ашукино, рп. Лесной, рп. Правдинский, рп. Софрино и пос. Лесные Поляны. Еще два катка будут радовать жителей сп. Царевское.