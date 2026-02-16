Предупреждение обязательно: требования к рекламе энергетиков ужесточат

С 1 марта в России вступают в силу новые требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Теперь каждое рекламное сообщение о такой продукции должно сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления.

Как пояснила ТАСС первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Елена Решетова, обязательное предупреждение станет частью более ответственного взаимодействия между производителем и потребителем. Речь идет о формировании осознанного отношения к продукции, которая при избыточном употреблении может представлять риски для здоровья.

Новые нормы направлены на снижение потенциального вреда и повышение информированности граждан. Рекламодателям придется адаптировать свои материалы к обновленным требованиям уже с начала марта.

