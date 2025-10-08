Предварительно, трое погибли после атак ВСУ в российском регионе
Гладков: Есть жертвы и пострадавшие из-за обстрела поселка Маслова Пристань
В результате обстрела поселка Маслова Пристань есть погибшие и пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы, которые разбирают завалы в поисках людей. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ракетном ударе по населенному пункту в Шебекинском округе. По предварительной информации, в результате инцидента погибли три человека, еще один получил ранения.
Один из социальных объектов в поселке частично разрушен. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и бойцы самообороны. В настоящее время они проводят аварийно-спасательные работы, разбирая конструкционные завалы.
Существует вероятность, что под разрушенными конструкциями могут находиться люди. Глава региона пообещал оперативно делиться новой информацией по мере прибытия на место событий.
