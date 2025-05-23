Предварительное голосование «Единой России» определит кандидата в округе Луховицы

С 23 по 25 мая зарегистрированные члены и сторонники смогут выбрать кандидата, который представит партию на выборах в сентябре. Более 500 человек получили возможность принять участие в этом важном процессе.

Выборы депутата в окружной Совет депутатов по одномандатному избирательному округу №4 запланированы на 12-14 сентября. Из десяти округов выборы пройдут только в четвертом, поскольку действующий депутат Евгений Авдеев ранее покинул свой пост.

«Отмечу, что это единственная партия в стране, которая проводит процедуру предварительного голосования. Этот механизм позволяет не первый год эффективно определяться с кандидатами, которые пользуются наибольшей поддержкой и уважением. Партийцы сами решают, кто представит «Единую Россию» на предстоящих выборах», – сказал глава округа Луховицы, секретарь местного отделения партии Сергей Тимохин.

За право представлять партию на выборах борются четверо кандидатов: Денис Мишин, Татьяна Свешникова, Алексей Деревянко и Дмитрий Кирюхин. Они стремятся заручиться поддержкой партийцев и стать официальными представителями в Совете депутатов.

Голосование по четвертой модели завершится в воскресенье, 25 мая, в 20.00 и будет проходить исключительно в онлайн-формате на платформе pg.er.ru.