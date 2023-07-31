Преимущества социальной ипотеки оценила врач-терапевт из городского округа Щелково

Возможность приобрести собственное жилье на очень выгодных условиях вот уже не первый год получают жители Подмосковья.

Этим летом такую поддержку оценила врач-терапевт Щелковской городской больницы. Она получила социальную ипотеку по областной программе.

Как рассказали в администрации городского округа Щелково, Оксана Лаврова два года проработала врачом-терапевтом в стационаре обособленного подразделения имени Гольца. Недавно в семье медика появилось пополнение, на данный момент она в декрете. А буквально на днях Оксана стала счастливой обладательницей сертификата на «Социальную ипотеку». Теперь, благодаря областной мере поддержки, ее семья сможет переехать в просторное жилье, где всем будет комфортно.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков отметил, что муниципалитет активно насыщает здравоохранение новыми кадрами.

«Во многом это стало возможным благодаря областным мерам поддержки. У нас работают все региональные программы: «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земля врачам» и «Земский доктор». Результат этой работы замечают жители округа. Качественная и своевременная медицинская помощь является стандартом», — подчеркнул Булгаков.

Напомним, в рамках программы «Социальная ипотека» Правительство Подмосковья вносит 50% от стоимости выбранного врачом жилья в качестве первоначального взноса, а оставшуюся часть долга гасит в течение 10 лет. Доктору нужно платить только проценты по кредиту.