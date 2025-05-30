Прекращено уголовное преследование мужчины из Мордовии, восстановившего дорогу

Житель Мордовии Игорь Рогожин, восстановивший заброшенную дорогу между селами, оправдан после 2,5 лет уголовного преследования. В этом большую роль сыграли журналисты KP.RU, освещавшие громкое дело.

История началась в 2021 году, когда местные жители попросили его расчистить 6,5-километровый путь, сокращавший дорогу до райцентра с 21 до 6,5 км. Вместо благодарности Рогожин получил обвинение в незаконной вырубке леса за удаление зарослей на участке дороги, проходящей через лесополосу.

Несмотря на поддержку сельчан и даже губернатора, который публично назвал ситуацию абсурдной, дело дошло до суда. В декабре 2022 года Рогожина приговорили к условному сроку и штрафу в 861 тысячу рублей. Защита постаралась добиться пересмотра, но большую роль также сыграло вмешательство СМИ.

«Уверен: справедливость восторжествовала во многом благодаря привлечению внимания к моей проблеме. Были моменты, когда руки опускались, и тогда я читал комментарии читателей «Комсомолки», которые переживали за мою судьбу, спрашивали, чем помочь», — отметил Рогожин.

Отметим, что «Комсомолка» неоднократно освещала это дело, выявляя несоответствия в обвинениях. Например, экспертизы доказали, что техника не заезжала в лес, а «уничтоженные» деревья на самом деле остались целы. В марте 2023 года Верховный суд Мордовии отменил приговор, а 28 декабря 2023 года уголовное преследование было полностью прекращено.