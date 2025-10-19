Премьер Большого театра неудачно прыгнул и подвернул голеностоп во время балета

Во время представления балета «Иван Грозный» премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму. Об этом информирует издание «Лента.ру», ссылаясь на Телеграм-канал Mash.

Представление было прервано на перерыв. Согласно анонсу, вместо заслуженного артиста России на сцену выйдет Егор Геращенко.

«Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму прямо во время балета "Иван Грозный". Он подвернул голеностоп во время прыжка», — сообщает канал.

Был ли Лобухин госпитализирован и как его состояние сейчас — не уточняется.

