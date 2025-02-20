Премьер-министр Британии Стармер поддержал Зеленского после разгромной критики Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил ему слова поддержки после разгромной критики со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в офисе британского премьера.

Стармер отметил, что Зеленский — демократически избранный лидер Украины, и выразил согласие с тем, что во время военных действий абсолютно правильно не проводить выборы, как делала Великобритания в период Второй мировой войны, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В разговоре с Зеленским Стармер также подчеркнул «необходимость работать всем вместе».

Ранее сообщалось о том, что Стармер заявил о готовности ввести войска Британии на Украину.