Премьер-министр Финляндии Орпо: ситуация на Украине критическая

Во время своего обращения на YouTube-канале канцелярии шведского правительства чиновник заявил, что в настоящее время на карте стоит безопасность не только Украины, но и других стран, и призвал действовать без заминок. Орпо считает, что Европа должно усилить направляемую Киеву военную помощь, так как обстановка на поле боя сложилась критическая. Премьер также сообщил о 24-м финском пакете военной помощи, однако не раскрыл его содержимое. За все время Финляндия потратила на данную статью расходов порядка 2 миллиардов евро.

Ранее мы писали о том, что в Ирландии пересмотрят меры поддержки, оказываемые беженцам. Этот важный для страны вопрос будет рассмотрен на текущей неделе местным правительством. Так, согласно новому пакету помощи размер пособия для украинских беженцев упал с 220 до 38,8 евро в неделю.