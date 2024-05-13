В Ирландии пересмотрят действующие выплаты пособий беженцам

Ирландское правительство хочет рассмотреть новые меры по выдаче пособий для мигрантов. Об этом заявил премьер-министр страны Саймон Харрис.

Политик сообщил, что надо вновь оценить вклад беженцев в благополучие страны, которая их приютила. Особое внимание он заострил на приезжих из Украины. Премьер-министр заявил об испытываемом чувстве гордости за большое количество беженцев украинцев в Ирландии и призвал пересмотреть подходы по распределению жилья и других мер поддержки. Также политик отметил, что объем помощи иностранцам не должен зависеть от времени их прибытия в страну.

На этой неделе ирландское правительство должно встретиться для обсуждения вопроса сокращения господдержки, которая оказывается различным мигрантам. Заявляется, что это мера должна помочь стране соответствовать требованиям, которые предъявляются в других странах Европы.

В марте одно из ирландских изданий сообщало о снижении потока приезжих из Украины, которое произошло из-за ограничения мер по их поддержке. Например, согласно новым правилам размер пособия для украинских беженцев упал с 220 до 38,8 евро в неделю.

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