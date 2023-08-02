Премьер-министр Италии подала в суд на вокалиста Placebo за оскорбления

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала на иск на вокалиста британской рок-группы Placebo Брайана Молко за оскорбления и клевету, сообщает La Stampa.

10 июля на концерте группы в Турине Молко осыпал со сцены ругательствами Мелони. В частности, он назвал ее «фашисткой, расисткой и нацисткой». Музыкант употребил и более крепкие слова в адрес итальянского лидера.

Сторонники Мелони требовали отменить следующий концерт группы на Сардинии. Однако муниципалитет города Сассари ничего отменять не стал, заявив, что это не его компетенция осуждать кого-либо: если Молко нарушил какие-то правила, то пусть отвечает перед судом.

Уголовной кодекс Италии предусматривает штрафы от одной до пяти тысяч евро тем, кто «публично порочит республику». Статья касается и оскорблений в адрес высших должностных лиц.