Премьер-министр Таиланда будет перечислять свою зарплату в благотворительные фонды

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, одновременно занимающий пост министра финансов, решил передавать свои должностные оклады и премии на благотворительность. Об этом сообщил пресс-секретарь тайского правительства Чай Ватчаронг.

Первый взнос от главы правительства получит фонд помощи детям.

Ежемесячная зарплата Тхависина на двух постах составляет 125,6 тысяч батов ($3,4 тысячи).

До прихода во власть Тхависин был генеральным директором компании Sansiri, крупнейшего застройщика в стране. Накануне выборов он в соответствии с тайским законодательством избавился от акций компании.