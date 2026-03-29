Премьер против толпы: видео инцидента в церкви Святой Анны потрясло Армению

В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлен конфликт с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время богослужения в церкви Святой Анны в Ереване. Видео опубликовало издание «Sputnik Армения».

Инцидент произошел 29 марта, когда глава правительства присутствовал на литургии по случаю Вербного воскресенья (Цахказарда). Примерно через 20 минут после начала службы Пашинян в сопровождении охраны направлялся к выходу, проходя сквозь ряды прихожан. В этот момент один из присутствующих выразил недовольство и резко обратился к сотруднику службы безопасности, потребовав, чтобы на него не смотрели.

Затем другой прихожанин попытался нанести удар премьер-министру. На кадрах видно, как мужчина с криком замахнулся, однако промахнулся. Телохранители оперативно отреагировали и не допустили контакта с главой правительства, оттеснив молодого человека.

Пашинян призвал участников конфликта успокоиться. После инцидента полиция задержала двух граждан во дворе церкви по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную деятельность должностного лица.

Видеозапись происшествия быстро распространилась в социальных сетях и армянских СМИ.