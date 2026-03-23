Премьера «А зори здесь тихие…» в Красногорске заставила зал смеяться и плакать

В концертном зале дома культуры «Луч» — филиала МАУ КДК «Красногорье» в селе Петрово-Дальнее 22 марта состоялась премьера спектакля по мотивам пронзительной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Постановку представили участники театральной студии Успенского храма под руководством режиссера Натальи Пуленец.

Молодые артисты с удивительной чуткостью передали трагедию фронтовых лет и героизм тех, кто сражался за свободу и независимость Родины. Зрители стали свидетелями того, как участники постановки не просто играли роли, а жили на сцене, заставляя зал смеяться, плакать и сопереживать вместе с ними. В глазах собравшихся отражалась непроходящая боль о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Спектакль стал для гостей ДК «Луч» незабываемым вечером, наполненным пронзительной искренностью. Постановка в талантливом исполнении молодых актеров оказалась не только данью уважения павшим героям, но и важным уроком о суровых испытаниях военного времени и силе человеческого духа.