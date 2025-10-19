Премьера фильма «Все мы родом из детства» состоялась в Павловском Посаде

Телеканал «РАДУГА» представил в Доме культуры «Октябрь» документально-игровой фильм «Все мы родом из детства», который был тепло встречен зрителями продолжительными аплодисментами.

В создании фильма приняли участие свыше 200 человек, включая как профессиональных актеров, так и местных жителей. Роли в картине исполнили Екатерина Костина и Юрий Шиляев. Авторы стремились, чтобы каждый персонаж отражал образ Павловского Посада и судьбы его обитателей, создавая общую, цельную картину.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о. ]

«Города нашего детства остаются в памяти яркими картинками... и только на родине мы находим знакомые черты», — отметила автор сценария Анна Суница, ранее работавшая над проектами «Волшебный платок» и «Тайна старинных часов».

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о. ]

Во время показа зрители с интересом узнавали знакомые места и людей, что вызывало оживленные эмоции. Завершился показ бурными аплодисментами.

Фильм получил поддержку депутата Мособлдумы Линары Раимовны Самединовой, а также при участии местных музеев и партнеров.

Создатели фильма поблагодарили всех, кто принимал участие в съемках, и зрителей, посетивших премьеру.