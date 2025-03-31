Премьера Франции обеспокоил приговор суда для Ле Пен

Премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил обеспокоенность из-за приговора, вынесенного в отношении лидера партии правого толка «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на информацию из окружения чиновника.

В публикации отмечается, что Байру встревожило вынесенное решение, но политик больше не станет комментировать приговор. В понедельник Ле Пен по решению суда в Париже получила четыре года лишения свободы, два из них условно, по делу о растрате средств Европарламента. При этом наказание она станет отбывать дома, где в течение двух лет будет находиться с электронным браслетом. Ле Пен также придется заплатить штраф, размер которого составляет €100 тыс.

Ранее о вынесенном лидеру партии «Национальное объединение» приговоре высказался Трамп-младший. По его мнению, подобное судебное решение подтверждает заявление вице-президента США Вэнса о Европе.