Премьеру к 80-летию Великой Победы представят в Пушкинском музыкально-драматическом театре

В Пушкинском музыкально-драматическом театре к 80-летию Великой Победы представят музыкальную историю в двух действиях «Небесный тихоход».

В постановке по пьесе Алексея Яковлева используют музыку Марка Самойлова, стихи Вячеслава Веркина и песни Василия Соловьева-Седого. Источником для вдохновения режиссеров и артистов Пушкинского музыкально-драматического театра стала искрометная комедия, которую хорошо помнят люди старшего поколения. Ее героями были летчики, которые самоотверженно сражались с фашистами на полях Великой Отечественной войны. В театре со зрителями поделятся своей версией этой пьесы.

«Репетиционный процесс начинается в марте. Премьера намечена на третью декаду апреля», — сообщили в театре.

Заслуженная артистка Республики Карелия Любовь Васильевна Дементьева-Самойлова выступит режиссером-постановщиком премьерного спектакля, приуроченного 80-летию Великой Победы. Художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий уверен, что Любовь Васильевна передаст бесценный опыт пушкинским артистам и станет источником их вдохновения.

Опыт у советской и российской актрисы огромный. Она неоднократно появлялась на сценах многих театров, где перевоплощалась в различных героинь. Кроме того, имеет работы в закулисье. Представленные ею постановки собирают зрителей в Белорусском и Волгоградском музыкальном театре.

Проект реализуют по федеральной программе «Культура малой Родины» национального проекта «Культура», который с 2025 года вошел в нацпроект «Семья».