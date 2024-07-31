Россиянам рассказали, куда можно съездить вместо Турции

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что россияне могут заменить отдых в Турции поездкой в страны Латинской Америки, которая обойдется примерно в 350 тыс. рублей, сообщают РИА Новости .

Как отметили в АТОР, отпуск в Латинской Америке обойдется даже дешевле, чем неделя в люксовом турецком отеле.

Уточняется, что стоимость тура может варьироваться. 350 тыс. рублей будет стоить поездка в Бразилию и Аргентину с учетом перелета (100 тыс. рублей) и экскурсионной программы (250 тыс. рублей) на двоих человек.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили съездить в автомобильный тур по Удмуртии. В рамках путешествия вы сможете увидеть дворянскую усадьбу и заповедную деревню.