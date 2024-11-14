Премии Правительства Московской области «Подмосковный врач» присудили серпуховским врачам

Руководство ГБУЗ Московской области «Серпуховская больница» поздравляет заведующего детским стационаром Буздалову Наталью Анатольевну, врача общей практики Пашкину Жанну Юрьевну, врача-педиатра участкового Струкову Ольгу Петровну и врача-терапевта участкового Струкова Сергея Львовича с престижными наградами. Каждый из перечисленных специалистов был удостоен столь высокого уровня благодаря ответственной работе, внимательному отношению к пациентам и большому опыту.

Фото: [ пресс-служба администрации Г.о. Серпухов ]

Награждение прошло на основании постановлений регионального правительства и Министерства здравоохранения.

Фото: [ пресс-служба администрации Г.о. Серпухов ]

«В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.10.2022 № 1137/36 «Об учреждении премий Правительства Московской области «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат», распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от 14.10.2022 № 275-Р «Об организации и проведении ежегодных добровольных оценочных процедур на присуждение премий Правительства Московской области «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат», — уточнили в Администрации муниципалитета.

Фото: [ пресс-служба администрации Г.о. Серпухов ]

В муниципалитете уделяют особое значение развитию медицинской сферы. В округ приглашают молодых специалистов, которым предоставляют социальные льготы. В больницы доставляют инновационное оборудование для осмотра и исследований.