«Премия — не подарок, а обязанность». Работодателям напомнили о штрафах за невыплату сотруднику премии

Задержка выплаты премиальных сотрудникам может обернуться для компании значительными финансовыми санкциями. Как пояснила в интервью РИА Новости профессор кафедры трудового права им. К.Н. Гусова Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова, в таких случаях организация рискует получить штраф до 50 000 рублей.

По словам эксперта, согласно положениям КоАП РФ, невыплата в установленный срок заработной платы, премий и иных положенных выплат влечет предупреждение или штраф для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей».

Профессор подчеркнула, что все вопросы премирования должны быть четко регламентированы во внутренних документах компании: коллективных договорах, соглашениях и локальных актах. При разработке системы поощрений необходимо заранее прописывать виды премий, их размеры и конкретные условия получения, которые могут быть привязаны к эффективности и качеству труда.

При этом, если к сотруднику применено дисциплинарное взыскание, это может служить основанием для снижения размера премии. Однако такое сокращение имеет свой предел: общий месячный заработок работника, включая премиальную часть, не может быть уменьшен более чем на 20%.

