Премия «ШУМ» запустила народное голосование

Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ» опубликовала итоги заочного этапа, в рамках которого экспертный совет проводил оценку 2303 медиапроектов со всей России. По результатам экспертной оценки для участия в финале премии были отобраны 84 лучших медиаспециалиста из 34 регионов страны.

Вместе с этим стартовал следующий этап — народное голосование на базе миниприложения во ВКонтакте https://vk.com/app_premiashum. Все граждане России от 14 лет, зарегистрированные в социальной сети, могут отдать свой голос за любого финалиста в каждой из номинаций. Голосование продлится до 18 октября, а его результаты будут учтены в определении победителей премии.

Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительство Калининградской области, в лице АНО «Молодежный центр „ШУМ“.

Всего в 2025 году премия «ШУМ» собрала 15 тыс. заявок со всей страны. К заочному этапу и экспертной оценке было допущено 2303 проекта, из которых были отобраны по 7 финалистов в каждой из 12 номинаций. Помимо индивидуальных заявок в финале примут участие и коллективные: 18 из 84 финалистов — это представители медиакоманд.

После народного голосования состоится очный этап — 24 октября финалисты встретятся в Москве, чтобы презентовать свои проекты перед экспертами. По результатам суммы баллов заочного этапа, народного голосования и очного этапа будет определен один победитель в каждой из номинаций, а также призеры, занявшие 2 и 3 места. Они будут удостоены денежных призов в размере до 600 тыс. рублей, а также подарков от партнеров премии. Также у финалистов и победителей будет возможность получить стажировку в федеральных министерствах и подведомственных организациях. Результаты будут объявлены 25 октября в Национальном центре «Россия» в Москве.