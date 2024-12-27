Премиум-решение по выгодной цене: три причины выбрать кухню с эмалью от SURA

Эмаль — идеальный выбор для кухни. Это покрытие эстетичное, надежное и за ним легко ухаживать. Производитель кухонь SURA KITCHEN SPACE поделился, за что бренд ценит этот материал и почему рекомендует его своим клиентам.

1. Надежность без компромиссов

За 13 лет работы с эмалью компания SURA получила большой опыт: обнаружили и устранили возможные дефекты, протестировали различные материалы и технологии. В результате на фасадах SURA с эмалью нет клеевого шва и кромок, как у других производителей. Благодаря этому покрытие не трескается, не отслаивается, на нем не появляются сколы.

2. Цена ниже конкурентов в 2-3 раза

В России есть и другие производители с эмалью премиального качества, но стоимость изделий у них почти всегда выше на 100-200%. Такая большая разница в цене легко объясняется: у SURA есть собственное отлаженное производство и выгодные условия от постоянных поставщиков.

3. Бесплатная помощь дизайнера

Любой клиент SURA может воспользоваться бесплатной помощью дизайнера компании. Чтобы клиенты лучше представляли себе финальный результат, для них готовят бесплатный проект с 3D-визуализацией.

SURA KITCHEN SPACE («Сурская мебель») — компания с 15-летней историей и собственным производством. Недавно у бренда открылись шоурум и склад в г. Видном. Теперь москвичи и жители Подмосковья смогут своими глазами увидеть лучшие модели производителя и лично оценить качество материалов и сборки. Переходите в каталог, чтобы узнать больше о кухнях SURA в эмали.



Токен креатива (erid)

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