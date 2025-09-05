Преображение Электрогорска: Глава округа оценил ход масштабных работ

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел выездную инспекцию Электрогорска, чтобы лично оценить текущее состояние и прогресс работ, направленных на улучшение городской среды и решение проблем, волнующих местных жителей.

Одним из приоритетных объектов, проверенных главой округа, стала будущая Аллея Героев. На данном участке уже завершены значительные подготовительные мероприятия: уложен бордюрный камень и проведена отсыпка щебнем. Вскоре начнется асфальтирование, а к середине октября запланирована установка постамента для Стеллы. Дополнительно, в ближайшее время появятся новые удобные скамейки и современные урны. Открытие обновленной Аллеи Героев для жителей города намечено на 15 октября.

В рамках инспекции состоялась встреча Дениса Семенова с председателем ГСК «Контур» Евгением Николаевичем, целью которой было устранение проблемы периодического подтопления погребов частного сектора. Благодаря оперативным действиям, уровень воды удалось снизить, что существенно улучшит условия проживания жителей улицы Классона. Также достигнута договоренность о создании более удобной подъездной зоны для автовладельцев.

На Пионерской улице активно продолжается благоустройство небольшой общественной территории. Удалены старые, не представляющие ценности деревья, и начата подготовка к укладке асфальта и установке элементов малой архитектуры. К началу октября планируется создать здесь комфортное и эстетически привлекательное пространство для отдыха.

Особое внимание было уделено вопросу организации парковки у нового корпуса Лицея. В планах на следующий год – создание специализированной парковочной зоны, расположенной между Советской улицей и лицеем, что значительно упростит доставку детей родителями.

В дворе дома №38 на Советской улице реализуется комплексный проект благоустройства, включающий демонтаж устаревшего асфальтового покрытия и создание новых, современных тротуаров. Завершение работ запланировано на конец сентября.

Ключевым достижением стала очистка Стахановского озера. На данный момент из водоема уже извлечено 30 кубометров ила и водорослей. Работы на территории, известной как «В гостях у сказки», будут продолжены до конца года, а весной запланировано масштабное благоустройство всего берега. Ожидается, что обновленное озеро станет популярным местом отдыха для жителей и гостей Электрогорска.

В завершение инспекции Денис Семенов поставил перед ответственными службами задачи по поддержанию чистоты и порядка: покосу травы, удалению кустарников, вывозу мусора и обновлению окраски ограждений.

Глава округа подчеркнул, что проведение обследования является частью реализации проекта «Городская среда», инициированного партией «Единая Россия». Он выразил благодарность всем участникам преобразовательных процессов и подчеркнул важность совместных усилий для улучшения качества жизни в округе.