Преображение исторического центра Каширы набирает обороты
Фото: [Администрация г.о. Кашира]
В Кашире-1 активно ведутся работы по благоустройству нижней части улицы Советской.
Строительная бригада занимается укладкой бордюров и формированием основания для будущих пешеходных дорожек. Заместитель министра благоустройства Московской области Валерий Лобанов лично оценил прогресс работ в сопровождении главы городского округа Михаила Шувалова.
«В прошлом году Кашира удостоилась победы в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в небольших городах и исторических поселениях. И сейчас мы видим, как этот проект воплощается в жизнь. Подрядчик приступил к работе в марте, но уже демонстрирует высокую производительность. Особенно радует, что результаты видны и соответствуют заявленному качеству. Поэтому я уверен, что все этапы будут завершены в установленные сроки. В результате город получит современное общественное пространство, которое свяжет исторический центр с новой набережной», - отметил Валерий Лобанов.
В настоящее время особое внимание уделяется прокладке инженерных коммуникаций. Ожидается, что этот этап будет завершен в ближайшие две недели. Затем основные усилия строителей будут направлены на обустройство Летнего сада. Здесь появится амфитеатр, зоны для кафе, игровые и спортивные площадки, а также декоративные элементы. Для воссоздания исторической атмосферы планируется высадка плодовых деревьев, таких как яблони и сливы.
«Жители Каширы, при обсуждении создания комфортной городской среды, особенно подчеркивали важность сохранения существующих деревьев и зеленых насаждений. Мы обязательно учтем это пожелание и дополнительно высадим липы и кустарники вдоль всей пешеходной зоны. Однако необходимо также восстановить исторический облик этого района. Поэтому уже сейчас мы выработали единый стиль для вывесок и указателей. Кроме того, фасады зданий также должны соответствовать общей концепции. Мы будем вести переговоры с владельцами зданий и оказывать содействие в проведении необходимых работ», - заключил Михаил Шувалов.