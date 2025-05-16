Преображение исторического центра Каширы набирает обороты

«В прошлом году Кашира удостоилась победы в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в небольших городах и исторических поселениях. И сейчас мы видим, как этот проект воплощается в жизнь. Подрядчик приступил к работе в марте, но уже демонстрирует высокую производительность. Особенно радует, что результаты видны и соответствуют заявленному качеству. Поэтому я уверен, что все этапы будут завершены в установленные сроки. В результате город получит современное общественное пространство, которое свяжет исторический центр с новой набережной», - отметил Валерий Лобанов.