«Препятствий не существует»: старейшую парашютистку могут занести в Книгу рекордов Гиннесса даже после смерти

Жительница США Дороти Хоффнер установила рекорд как самая возрастная парашютистка. В начале октября она прыгнула в тандеме, сообщают американские СМИ.

Этот прыжок претендует на место в Книге рекордов Гиннесса, однако, к сожалению, до подтверждения этого факта документально Дороти не дожила. Она скончалась в возрасте 104 лет.

Как рассказал адвокат Тимур Харди, рекорд женщиной был установлен в любом случае — ни до нее, ни пока еще после нее никто постарше парашютные прыжки не совершал.

«Но встает вопрос, могут ли занести достижение в Книгу рекордов Гиннесса, если сам человек, поставивший его, скончался? По справедливости, заносить надо. И Книга рекордов Гиннесса не имеет для этого никаких препятствий», — пояснил юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Например, напомнил эксперт, 39-летняя Джесси Комбс погибла в аварии, когда пыталась установить рекорд скорости на суше на машине с реактивным двигателем. Поскольку рекорд она поставила, это достижение внесли в Книгу рекордов Гиннесса посмертно.

«Таким образом, вероятно и в данном случае парашютистку Хоффнер признают рекордсменкой посмертно. Никаких юридических препятствий для этого не существует, поэтому мы можем не сомневаться — ее имя появится в книге и еще очень долго она будет считаться рекордсменкой, поскольку теперь миру нужен 105-летний парашютист, чтобы побить рекорд американской пенсионерки», — заключил собеседник.

Напомним, ранее уникальная подмосковная матрешка установила мировой рекорд.