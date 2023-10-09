Преподаватель Беляева назвала признак качества шоколада

Многие опасаются употреблять в пищу долго полежавшие шоколад или конфеты, на которых образовался белый налет. По словам преподавателя кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инги Беляевой, данный налет, напротив, является показателем качества. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что это жир, выходящий из изделия.

По мнению эксперта, такое явление происходит в силу неправильного хранения шоколада.

Она отметила, что хранить данный продукт следует при +15-22 °С и влажности не более 65% в герметичной упаковке или контейнере.