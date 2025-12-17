Преподаватель и артистка: почему Лариса Долина не явилась на заседание суда
KP.RU: Долина в день суда совмещала педагогическую деятельность со съемками
Фото: [Церемония вручения премии ЦФО в области литературы и искусства/Медиасток.рф]
В день, когда Верховный суд России рассматривал жалобу по делу о продаже ее квартиры, народная артистка Лариса Долина провела по своему обычному рабочему графику. Об этом сообщает KP.RU.
В дневное время певица занималась преподавательской деятельностью. Лариса Долина является заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения в Московском институте культуры, где лично преподает двадцати студентам. Помимо этого, она также курирует созданную ею музыкальную академию.
Вечером того же дня артистка участвовала в записи «Главного новогоднего концерта» на площадке Live Arena. Телевизионная версия этого мероприятия с участием более пятидесяти исполнителей будет показана в праздничные дни на телеканале НТВ.
Как отмечается, Лариса Долина, вопреки распространявшейся ранее информации, примет участие во всех основных федеральных новогодних телевизионных шоу, включая концерты на каналах Первый и «Россия». За участие в подобных рейтинговых проектах в главную ночь года артисты, включая Долину, традиционно не получают гонорар, рассматривая это как престижный профессиональный статус.
Ранее сообщалось о том, что квартиру певицы Ларисы Долиной вернули покупательнице по решению Верховного суда.