Преподаватель из Шатурского техникума победил на Всероссийском конкурсе «Мастер года-2024»

Округ и ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум» на всероссийском конкурсе «Мастер года-2024» представил преподаватель Лихачев Е.Ю. Он попал в лидеры по итогу закрытия регионального этапа мероприятия.

На всероссийском конкурсе участвовали преподаватели системы среднего профессионального образования «Мастер года»: всего 109 человек. Участники представили свыше 50 направлений, включая темы о нейросетях, реверсивном инженеринге, аддитивных технологиях и многие другие. Шатурский преподаватель из энергетического техникума попал в двадцатку лидеров.

Конкурсантов поблагодарили за представленные проекты и поздравили победителей. К конкурсантам обратился замминистра образования Московской области Сергей Владимирович Куколев, который вручил лучшей десятке участников дипломы и памятные подарки.

Цель конкурса «Мастер года-2024» заключается в повышении престижа преподавательских профессий, поощрение работы мастеров своего дела и продвижение передовых идей в области образования. Это помогает участникам обмениваться опытом, улучшать свои навыки и учиться чему-то новому у коллег. До участия в конкурсе допускаются не только преподаватели, но и мастера производственного обучения, ведущие междисциплинарных курсов и других образовательных практик. Впервые конкурс в России состоялся в 2021 году.