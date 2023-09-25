Преподаватель рассказал о плюсах онлайн-подготовки к экзаменам

Как пишет портал «Дни.ру» , в пользу такого формата обучения есть немало аргументов. О них также рассказал эксперт.

По словам Светланы Шмониной, сооснователя, руководителя онлайн-школы и преподавателя, формат дистанционной подготовки хорош гибким расписанием. Таким образом, отсутствие строгого графика позволяет экономить довольно много личного времени.

Также онлайн-школы превосходят обычных репетиторов тем, что обладают гораздо большей базой знаний. Именно разнообразие учебных пособий поможет получить наивысший балл на экзамене.

Нельзя не отметить и разницу в стоимости – у онлайн-школ обучение гораздо дешевле, чем у обычного репетитора. Вдобавок к этому, ученик имеет возможность задать вопрос в любое время своему преподавателю по дистанционной подготовке к экзаменам, а также обратиться за помощью к своим одногруппникам.