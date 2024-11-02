Преподаватель Шатурского энерготехникума удостоена звания «Почетный работник сферы образования РФ»

Педагогической деятельности Лариса Евплова посвятила 30 лет. Преподаватель выросла в Рошале, где и окончила школу. Вспоминая те годы, признается, что совершенно не могла предугать свою будущую профессию.

«Сосед учился в Ивановском энергетическом институте, он рассказал, как у них там классно, и, в общем, убедил меня поступать туда же. Я училась на факультете автоматизации», — вспоминает Лариса Анатольевна.

В энергетическом институте девушка познакомилась с будущим мужем. Влюбленные решили официально зарегистрировать отношения, когда учились на четвертом курсе. Молодых специалистов после окончания вуза распределили на Крайний Север.

«Зарплаты там были хорошие, мы молодые, почему бы и не поработать. Сначала мы поехали на строительство Курейской ГЭС, где я трудилась наладчиком оборудования релейной защиты и автоматизации», — рассказывает преподаватель.

Уже через несколько лет супруги переехали в Иркутскую область, где шло строительство Тельмамской ГЭС. Сначала Лариса работала слесарем КИПиА, а потом получила должность инженера-проектировщика в организации.

«Работали над проектировкой электростанции. Компьютеров тогда еще не было, все чертили вручную. Но это был большой опыт, который мне потом в жизни очень пригодился», — вспоминает Лариса Евплова.

Строительство ГЭС было заморожено через несколько лет после прибытия в регион супругов. Энергетики вернулись в Шатуру, где первый год жизни Лариса и ее муж испытывали сложности материального характера.

«Это был 1995 год. Муж кое-как устроился на работу с невысокой зарплатой. А меня уговорили пойти преподавать в техникум, который тоже выживал, как мог. Хорошо помню, что моей тогдашней зарплаты едва хватало, чтобы оплатить ребенку ясли за месяц», — говорит преподаватель.

Привыкнуть к новой работе было не так легко. Однако ответственное написание и изучении конспектов не прошли мимо. Через три года Лариса Евплова уверенно чувствовала себя у доски, передавая знания будущим специалистам. Особенно помог собственный опыт работы на энергетическом производстве. Это позволяло педагогу приводить примеры. Немаловажно и то, что Лариса легко находила контакт с учащимися. В итоге студенты ШЭТ демонстрировали высокие знания и быстро трудоустраивались.

«Все дело в дисциплине. Мои ученики и сейчас знают строгое правило: пары Евпловой прогуливать нельзя», — говорит преподаватель.

До 2012 года работа приносила больше удовольствие, чем заработок. Приходилось совмещать сначала с обязанностями проектировщика, а с 2011 года — заместителя директора по учебно-производственной работе. Переломным моментом стал 2012 год, когда преподавателям Шатуры в несколько раз подняли заработные платы.

Занимая должность зама по УВР, Лариса Евплова добивалась обновления технического оснащения ШЭТ. Учебное заведение начало контактировать с работодателями, студентов отправляли на практики, а педагогов — на курсы. 5-6% от общего количества выпускников становятся студентами энергетических вузов, что доказывает высокий уровень их подготовки.

«В этом году у нас открыли новую специальность — техническая эксплуатация роботизированных систем. И пока ребята-первокурсники изучают предметы школьной программы, я осваиваю новые знания и готовлю для них новую лабораторию с роботами», — поделилась Лариса Евплова.

Сейчас Лариса Евплова является классным руководителем третьекурсников-автоматчиков. В следующем учебном году выпуск станет для преподавателя юбилейным, тридцатым. Она активно и бодро проводит время с ребятами, уделяя внимание не только учебе. Вместе они отправляются в походы, на экскурсии, на практику и профессиональные конкурсы.