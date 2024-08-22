Преподавательница из Красногорска уже в новом учебном году переедет в собственную квартиру

Учительница русского языка и литературы из городского округа Красногорск планирует в новом учебном году переехать в собственную двухкомнатную квартиру, которую она смогла приобрести благодаря региональной программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Светлана Давыдова работает в МБОУ СОШ № 18, а ее рабочий стаж уже превышает двадцать пять лет. Обладательница сертификата говорит, что у нее были очень хорошие учителя и она решила последовать их примеру. По словам женщины, русский язык и литература всегда были ее любимыми предметами. А сейчас она хочет передать эту увлеченность своим ученикам.

У Давыдовых двое детей. Долгое время семья жила в съемной квартире. Узнав в администрации школы о региональной мере поддержки, Светлана решила подать документы. Удалось выбрать «двушку» на вторичном рынке рядом с работой. Переезжать будут ближе к сентябрю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков договорились об обмене лучшими образовательными практиками.