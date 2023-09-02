Прерванное из-за атаки украинских надводных дронов движение по Крымскому мосту возобновлено

Об изменениях в движении по путепроводу с полуострова Крым на материк и обратно информирует в соцсетях оперативный штаб Крымского моста.

Там пояснили, что движение по Крымскому мосту возобновлено без ограничений в обе стороны. Проехать можно как в сторону Тамани, так и открыт путь на Керчь.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - уточняется в соцсетях.

Ранее сообщалось, что украинский режим предпринял ночью несколько попыток атаковать Крымский мост надводными дронами-катерами. Все они были успешно отражены ВС РФ.