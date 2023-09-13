Пресс-секретарь Белого дома не видит причин для импичмента президенту Байдену
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Представитель Белого дома заявила, что причин для импичмента Байдену нет. Подробности сообщает РИА Новости.
Карин Жан-Пьер уверена, что у республиканцев нет доказательств для объявления импичмента действующему президенту США. Она подчеркнула, что это факт, а не ее личное предположение. Распоряжение провести проверку днем ранее отдал спикер палаты представителей Маккартни. Основанием для расследования он назвал подозрения в коррупции Байдена и его семьи.
Как заявил представитель американского конгресса Комер, комитет может провести заседание, на котором даст оценку «нарушениям закона» семьей президента, уже в этом месяце.