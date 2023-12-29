Пресс-секретарь Киркорова прокомментировала бойкотирование артиста телеканалами
Фото: [© Екатерина Чеснокова / РИА Новости]
Екатерина Успенская ответила журналистам RT, действительно ли поп-короля российской эстрады собираются заменить в фильме «Иван Васильевич меняет все».
Филиппа Киркорова убрали с плаката новогоднего отечественного фильма, заменив его на Павла Волю. Многие телеканалы стали переснимать программы для праздников, хотя артисту там отведены далеко не последние роли. Причина, как полагают обозреватели, в «голой» вечеринке Ивлеевой. Хотя звезды принесли извинения, это не уберегло их от бойкота телеканалов.
Успенская и вовсе ответила, что ничего про замену Киркорова в проекте не слышала.
«Как мы можем подтвердить или опровергнуть? Мы откуда знаем? У нас нет такой информации», — сказала она.
По некоторым данным, переснимают шоу «Маска», где участвовал Киркоров, эпизоды «Ивана Васильевича», могут заменить звезду и в «Зимнем SHOW», и даже на «Песне года». Однако это пока предварительная информация, которую артист и его представители не поясняют.