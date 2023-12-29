Пресс-секретарь Киркорова прокомментировала бойкотирование артиста телеканалами

Филиппа Киркорова убрали с плаката новогоднего отечественного фильма, заменив его на Павла Волю. Многие телеканалы стали переснимать программы для праздников, хотя артисту там отведены далеко не последние роли. Причина, как полагают обозреватели, в «голой» вечеринке Ивлеевой. Хотя звезды принесли извинения, это не уберегло их от бойкота телеканалов.

Успенская и вовсе ответила, что ничего про замену Киркорова в проекте не слышала.

«Как мы можем подтвердить или опровергнуть? Мы откуда знаем? У нас нет такой информации», — сказала она.

По некоторым данным, переснимают шоу «Маска», где участвовал Киркоров, эпизоды «Ивана Васильевича», могут заменить звезду и в «Зимнем SHOW», и даже на «Песне года». Однако это пока предварительная информация, которую артист и его представители не поясняют.