Престарелый мигрант надругался над девятилетней девочкой в подмосковном Раменском

Как проинформировали в пресс-службе Следственного управления СК по Московской области, 60-летний иностранец задержан правоохранителями по обвинению в педофилии.

По версии следствия, мужчина преклонных годов изнасиловал девятилетнюю девочку в подвале одного из жилых домов в Раменском. Через некоторое время мужчина был задержан.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное производство по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что психбольной в Дагестане убил сожительницу, а после изрезал ее тело ножом.