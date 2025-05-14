«Превозносят наркомана»: отец Децла раскритиковал Пашу Техника и его фанатов

Известный продюсер Александр Толмацкий, отец погибшего рэпера Децла, в жесткой форме раскритиковал посмертное восхваление Паши Техника и пропаганду наркотиков в музыкальной индустрии. В интервью «Газете.Ru» он назвал происходящее вокруг умершего артиста «отвратительным» и опасным для молодежи.

Продюсер напомнил, что его сын Кирилл Толмацкий не дожил до 36 лет из-за пагубных привычек. Теперь же молодые люди превозносят человека, увлеченного запрещенными веществами. Особое возмущение продюсера вызвала активная медийная поддержка похорон Техника. Хайп на артисте и его зависимости продюсер считает пропагандой.

«Когда наркомана превращают в идола — это преступление. За ним же идут подростки! Какой вклад внес Техник? Увеличение продаж запрещенных веществ?» — заявил Толмацкий.

Напомним, что рэпер Паша Техник скончался в апреле 2025 года в Таиланде. Его смерть, как и гибель Децла в 2019-м, вновь подняла вопрос о токсичном влиянии наркотиков. Тем временем на похоронах Техника собралось огромное количество людей.

Ранее Mash сообщил, что песни Паши Техника могут пропасть со всех стриминговых сервисов.