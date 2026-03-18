Превышение доходов грозит потерей денег: аферисты начали запугивать граждан изощренным методом

Специалисты в сфере информационной безопасности зафиксировали новую схему обмана россиян. Аферисты выдают себя за сотрудников центрального аппарата Федеральной налоговой службы и убеждают жертв оплатить несуществующие задолженности. Об этом сообщает РИА Новости .

Для убедительности злоумышленники используют прямые городские номера телефонов. Во время разговора они ссылаются на итоги проверки банковских счетов и заявляют о выявленном превышении доходов. После этого собеседнику предлагают выбрать один из вариантов: лично посетить отделение ФНС с пакетом выписок либо немедленно погасить долг. Для быстрой оплаты жертве направляют QR-код через мессенджеры или на электронную почту.

Аналитики подчеркивают, что подобные требования не имеют ничего общего с деятельностью фискальных органов. Центральный аппарат налоговой службы никогда не обзванивает граждан по вопросам личных долгов и не инициирует подобных телефонных разговоров.

Эксперты напоминают базовые принципы взаимодействия с ФНС. Камеральная проверка поданной декларации занимает до трех месяцев, а отслеживать ее этапы можно исключительно в личном кабинете на сайте ведомства. Никакой срочной оплаты по QR-коду официальные структуры не требуют.

До окончания срока подачи декларации по форме 3-НДФЛ за 2025 год остается чуть больше месяца. Отчитаться о доходах необходимо до 30 апреля. Сделать это разрешено через личный кабинет на портале ФНС либо при личном визите в территориальную инспекцию.

В сложившейся ситуации специалисты советуют ориентироваться только на проверенные каналы информации. К ним относятся портал госуслуг и официальный сайт налоговой службы. Любые звонки с требованиями срочных перечислений денежных средств необходимо расценивать как действия мошенников и немедленно прерывать разговор.