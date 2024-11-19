Презентация книги о репрессиях и церкви прошла в Воскресенске

В воскресенском Дворце культуры «Химик» прошла торжественная презентация книги о политических репрессиях XX века, автором которой выступил доктор исторических наук Вадим Никонов. Поддержать писателя пришли представители благочиния, администрации муниципалитета, педагоги, прихожане и другие гости.

Книга Вадима Никонова раскрывает тему церкви и веры в сплетении с черными страницами истории. Работа получила говорящее название: «За Христа претерпевшие. Церковь и политические репрессии 1920-1950 годов на территории Воскресенского района Московской области (Бронницкого уезда Московской губернии)». Читатели смогут прикоснуться к прошлому, к тем событиям, которые происходили на территории округа.

Книгу с гордостью презентовали в зале Дворца культуры, где царила атмосфера торжественности. Важность подчеркнули музыкальным номером: Елена Зотова и хор «Подмосковье» ДМШ №2 представили душевные песни.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Воскресенск ]

Отметим, что презентацию посетили множество гостей. Среди них и почетные лица: митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, благочинный 1-го Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов, председатель епархиальной комиссии по канонизации святых, благочинный 1-го Раменского округа игумен Никодим (Лунев), начальник управления культуры местной администрации Елена Баклушина, председатель воскресенского Совета Сергей Матвиенко, и другие. Также на важном событии побывали краеведы, учителя из воскресных школ, прихожане и остальные заинтересованные лица. Все участники этого важного события ушли в хорошем настроении и с подарком: книгой с автографом Вадима Никонова.