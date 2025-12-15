Презервативы, маски, импланты: в России объявили о планах по обязательной маркировке

Минпромторг России выступил с инициативой о расширении обязательной цифровой маркировки на новые категории медицинских изделий, включая товары первой необходимости и средства индивидуальной защиты. В списке обозначили в том числе и презервативы.

Согласно проекту постановления, с 1 июня 2025 года маркировку могут ввести для презервативов, медицинских масок, шприцев, инфузионных систем, салфеток, пробирок, а также для ряда специализированных аппаратов и имплантатов для пластической хирургии (филлеры и косметологические нити).

Это предложение является продолжением действующего эксперимента по маркировке медицинских изделий, который стартовал в стране 1 сентября 2024 года и продлится до конца февраля 2026 года.

Инициатива ведомства преследует цель — борьбу с контрафактной и фальсифицированной продукцией, которая представляет прямую угрозу для здоровья граждан. Как отмечают эксперты, например, в сегменте презервативов и филлеров доля подделок на рынке может быть значительной.

Введение обязательной маркировки через систему «Честный ЗНАК» позволит отслеживать весь путь товара от производителя до конечного потребителя. Покупатель, отсканировав QR-код на упаковке, сможет убедиться в подлинности изделия, проверить его производителя и легальность ввоза в страну. Это не только повысит безопасность, но и создаст равные условия для добросовестных участников рынка.

