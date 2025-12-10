Натуральная шуба экологичнее искусственного меха: эксперты развеяли популярные мифы «зеленых»

Желание россиян заботиться о сохранении экосистемы с каждым годом растет. Однако не все знают, как это делать правильно. В обществе до сих пор бытуют распространенные экологические мифы, в которые давно пора перестать верить, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эколог, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова.

Натуральный мех или синтетика

Первый миф — синтетика лучше, чем натуральная кожа и мех. По словам эксперта, это утверждение ошибочно.

«Оно получило распространение во многом благодаря усилиям борцов за права животных, однако в плане экологической безопасности все искусственное гораздо вреднее натурального. Во-первых, синтетические изделия практически не попадают на переработку и в большинстве своем отправляются на свалки, где могут разлагаться до 150, а то и до 300 лет. Во-вторых, при стирке таких вещей в воду обязательно попадают частички микропластика, который, в свою очередь, загрязняет воду и почву», — пояснила Лакустова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В-третьих, продолжила она, срок службы синтетических вещей, как правило, гораздо короче. Их редко ремонтируют, а благодаря тому, что они стоят в разы дешевле, — часто меняют, увеличивая тем самым количество отходов на свалках.

«Поэтому, например, шуба из натурального меха, которую спокойно можно носить больше 10 лет, и которая полностью разлагается за несколько лет, гораздо экологичнее, чем пуховик, срок службы которого в среднем два года, а период разложения больше 100 лет», — добавила эксперт.

Искусственная ель или настоящая

Следующий миф — искусственная елка «полезнее» натуральной. Здесь, отметила эколог, тот же принцип. Искусственное дерево не может быть экологичным, если сделано из пластика.

«Такая елка может оправдать свое существование только если ей пользуются минимум в течение 30 лет. Но такое происходит крайне редко. Хотя бы потому, что изделие за несколько лет теряет товарный вид. Выбор в пользу натурального дерева никак не вредит природе, потому что ели для праздника выращивают в специальных питомниках, и их вырубка не наносит ущерба экосистеме. А осыпавшуюся красавицу всегда можно применить в хозяйстве, например, порубить на дрова или сдать на утилизацию», — пояснила эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/Ekaterina79 ]

Бумажные или пластиковые стаканчики

Третий миф — бумажные стаканчики не так безопасны, как и все одноразовые вещи.

«Но ведь они сделаны не из пластика, заметят многие, тогда почему? Действительно они сделаны из картона, который является полностью экологичным и биоразлагаемым материалом, но это не единственный их компонент. Внутри такие стаканы покрыты слоем полиэтилена, чтобы обеспечить водонепроницаемость. Конечно, в них меньше синтетики, в отличие от полностью пластиковых аналогов, но это не делает их экологичным вариантом», — продолжила Лакустова.

Стоит выбирать стаканы и кружки из стекла, металла, керамики и так далее, а если все же использовать пластиковые, то это должны быть многоразовые стаканы из толстого пищевого пластика. Они служат долго, а не отправляются в мусор после первого глотка.

Переработка отходов спасет природу

Четвертое заблуждение — переработка отходов решит все экологические проблемы. К большому сожалению, подчеркнула эколог, это не так.

«Несмотря на то, что вторичная переработка способна сократить количество отходов и снизить общий вред для окружающей среды — это не панацея. Хотя бы потому, что далеко не все вещи подходят для переработки, например, некоторые виды пластика, ламинированные и фольгированные бумага и картон, батарейки, некоторые электронные устройства, определенные виды стекла и так далее. Кроме того, чтобы повысить процент вещей, которые можно отправить на переработку, необходимо в каждом доме научиться сортировать мусор и сгружать его только в специальные контейнеры с маркировкой», — подчеркнула эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/Dmitiy Jigarin ]

По ее словам, в России нет культуры сортировки мусора, а контейнеры для разных видов отходов скорее редкость, чем привычное явление. Поэтому надеяться на переработку не стоит. Единственное, что поможет снизить вред для окружающей среды — это сокращение отходов за счет снижения потребления.

Один человек не изменит мир

Пятый миф — один в поле не воин. Это, отметила эколог, одно из самых распространенных заблуждений, которое мешает формированию массовой эко-культуры.

«Каждый человек может внести свой клад в улучшение экологической обстановки, если начнет следовать несложным эко-привычкам. Например, сократит потребление, начнет сортировать отходы, будет выбирать натуральные материалы и продукты, выращенные в своем регионе, сократит количество поездок на личном автомобиле, станет избегать одноразовых вещей и так далее. Это тот самый случай, когда нужно начинать с себя, тогда велика вероятность, что также начнут делать остальные члены семьи, друзья, соседи, знакомые», — заключила Лакустова.

